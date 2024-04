Zazzaroni: “De Laurentiis ha due idee, ma deve fare quattro acquisti”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato le voci relative al prossimo allenatore del Napoli:

“De Laurentiis ha due idee per il momento, forse lui predilige Pioli per mille ragioni, ma anche Gasperini lo eccita molto. Al momento, per la panchina del Napoli, è una corsa a due. Conte? E’ molto complicato, Antonio non è uno che accetta tutto, come Gasperini, ma anche come personalità il rapporto tra i due lo vedo complesso. Mantenendo la calma e facendo quattro acquisti buoni il Napoli ha la rosa per vincere il campionato. Futuro di Thiago Motta? Ha un carattere molto particolare e non parla con nessuno, nemmeno coi suoi dirigenti. Chiunque ti dicesse di aver parlato con Thiago Motta ti racconterebbe una bugia. Lui ha delle idee, è molto furbo, è un uomo che ha mercato anche all’estero. Rimanere a Bologna mi sembra difficile, la Juventus diventa complicatissima se non fanno acquisti”.