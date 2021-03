Zazzaroni: “Nuovo rinvio Juve-Napoli? Gli azzurri ne avevano il diritto. Politano insostituibile”

Il Napoli si appresta ad affrontare la Roma con a favore la settimana tipo per lavorare e gestire le energie. In più conterà sul recupero fondamentale di Lozano, anche se sostituire Politano in questo momento non è cosa semplice.

Anzi, per Ivan Zazzaroni, intervenuto a Radio Crc, è impossibile escluderlo: “In questo momento Politano merita di giocare titolare, perché è in una condizione migliore: è un giocatore importante così come lo è Lozano. Io più che altro vorrei capire cosa fa Osimhen. Non l’ho ancora capito come giocatore“.

Il giornalista è poi intervenuto sul recupero di Juventus-Napoli, slittato per una seconda volta (si giocherà il 7 aprile alle 18.45) dopo esser stato fissato per il 17 marzo e sulla polemica proveniente da casa Roma: “Il Napoli aveva tutto il diritto di chiedere il rinvio per via delle tre trasferte consecutive, ma la Lega deve fare un ragionamento diverso che non ha fatto e la Roma ha chiesto in modo provocatorio il rinvio di Roma-Napoli.

Non si possono cambiare le date delle partite senza una valida motivazione sportiva. Il problema è della Lega, non delle società. Gattuso è in condizioni di allenare la squadra grazie alla settimana tipo, il Napoli ha il vantaggio di poter lavorare mentre la Roma torna domani mattina dall’Ucraina“.