“Zeman: ‘Nessuno sembra voler vincere il campionato. Il Napoli può farcela’” scrive Il Mattino in prima pagina quest’oggi. Intervista all’allenatore del Foggia, ex tecnico del Napoli, che ha allenato Insigne ai tempi del Pescara e su di lui ha aggiunto: “Dispiace che Insigne non stia rendendo come dovrebbe. È il giocatore di maggiore qualità, deve aiutare lui la squadra”

Fonte: TMW