Zeman: “Insigne e Immobile coppia ideale. Aspetto Verratti”

Zdenek Zeman, ex allenatore del Pescara di Insigne, Immobile e Verratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul trio ora in nazionale. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

“Ciro e Lorenzo coppia ideale. A Pescara con me erano già così. Nel primo tempo non si è vista una grande Italia. Molto meglio è andata la ripresa, complici i maggiori spazi. Spinazzola, per me il migliore. Ciro e Lorenzo mi hanno riportato alla mente ricordi e sensazioni di quando vestivano la maglia del Pescara sotto la mia guida. Mancava il terzo di quel magico trio pescarese, Verratti, che credo sarebbe stato molto importante per la capacità di verticalizzare e trovare varchi che altri difficilmente vedono. Il suo recupero offrirà a Mancini una carta in più”.