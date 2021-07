Zeman: “Jorginho? Ho qualche dubbio, per me il vero regista resta Verratti

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Zdenek Zeman, allenatore del Foggia: “Contro la Spagna non si è vista tanto la qualità dell’Italia, ho sempre considerato l’Italia favorita ad Euro 2020, sin dall’inizio. Sono fiducioso per la Finale. La squadra di Roberto di Mancini sa giocare bene, mi auguro di vedere un’altra bella partita coronata da una vittoria. Sono felice per Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Ciro Immobile.

Verratti poteva andare al Napoli? Oltre al club di De Laurentiis, piaceva anche alla Juventus, che però non arrivava ad offrire le stesse cifre del Paris Saint-Germain. In Francia, Verratti ha ribadito quanto di buono aveva già fatto vedere in Italia.

Jorginho? Ho qualche dubbio: per me il vero regista resta Verratti e dovrebbe giocare solo uno dei due“.