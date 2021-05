Zeman su Spalletti: “È un ottimo tecnico, ma bisogna vedere se si adatterà all’ambiente napoletano”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi il tecnico boemo Dzenek Zeman. Ecco le sue parole:

“Napoli? Il Napoli purtroppo si è mangiato la qualificazione Champions così come quello scudetto 3 anni fa. L’ultima partita col Verona è stata sbagliata più per motivi mentali che tecnico-tattici. Quest’anno la squadra ha iniziato maluccio, poi si è ripresa grazie anche all’inserimento di Osimhen che ha allungato la squadra, ed invece di fare dei passaggi inutili hanno giocato più in profondità. In quel periodo hanno fatto molti punti e hanno recuperato lo svantaggio. Penso che la squadra sia buona, ma spesso mancava Koulibaly che è il giocatore più importante e Osimhen che si è dimostrato fondamentale quando è entrato.