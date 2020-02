Zeman sul calcio femminile: “In Italia le donne di solito sono in cucina, spero riescano a fare un altro passo avanti”

Nell’intervista rilasciata a margine della Panchina d’Oro, Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calcio femminile:

“È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti”.

Come mai ci si sta arrivando soltanto ora?

“Beh, penso che in Italia abbia tanti problemi già il calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio: vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti”.

È una questione di cultura?

“Anche, di solito le donne in Italia sono in cucina”.

Ma questo è gravissimo.

“Non so se è grave. Certo è che i maschi devono mangiare”