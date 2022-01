Zerbin, l’agente: “E’ titolare nel Frosinone, può darsi che il Napoli lo tenga”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Zerbin: “Fiorentina? Sta bene, ha fatto due acquisti forti come Piatek e Ikonè. Eravamo già forti, ora siamo molto forti. Tra un po’ si gioca a Torino in un campo dove abbiamo avuto sempre discreti risultati. Sono molto ottimista. Vlahovic? Libro finito, chiuso, letto e riletto. Se vengono con i soldi che chiede Commisso va via a fine anno. Non ha bisogno di soldi, se fa altri 15-20 gol ci vogliono 100 milioni per prenderlo. Lui dovrebbe essersi accordato con la Juventus, se porta i soldi poi va. Callejon? L’anno scorso non era assolutamente lui, quest’anno va bene e allora gioca. Merito di Italiano? Può essere. Coppa Italia? Un traguardo e un obiettivo, cercheremo di andare in fondo. Zerbin? Gioca molto bene al Frosinone, è titolare. Ha fatto 2 anni di C, un meraviglioso in B. Può darsi che il Napoli lo tenga. Gatti? Veramente forte, ha un cervello che esplode per il calcio. E’ uno stopper, se la cava sempre meglio di altri”.