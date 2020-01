Zerbin, l’agente: ”Proveremo a mandarlo in Serie B. Tra due anni sarà pronto per il Napoli”

L’agente di Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Ho sempre avuto un bel rapporto con il Napoli anche se ebbi una discussione forte con Cristiano Giuntoli. Il motivo, però, non era Giaccherini, che con Maurizio Sarri giocava davvero molto poco. L’argomento di discussione è Alessio Zerbin, un giovane che ora è stato ceduto al Cesena in prestito”.

Furio Valcareggi, procuratore di Alessio Zerbin, ha poi aggiunto nel corso del suo intervento a Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Zerbin, al Cesana, sta giocando con continuità e si sta facendo apprezzare un po’ da tutti. Sta crescendo tantissimo. Ora, con il Napoli, proveremo a fare giocare il calciatore in Serie B. Vedete: sono convinto che tra due anni Zerbin sarà pronto per giocare con continuità con la maglia azzurra”.