Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con l’Inter: “Ci dispiace per la sconfitta. Tranne lo Spartak, non avevamo mai perso in campionato. Avremmo potuto pareggiare. Peccato. E’ arrivata la prima sconfitta stagionale. Il gol? Ora mi sono ripreso, sto bene. Purtroppo il mio gol non e’ bastato. Voglio dare il mio contributo alla squadra. Speriamo che vada meglio”.