Zielinski a Sky: “Approccio al match sbagliato, ma il Barcellona è una grandissima squadra”

Al termine di Napoli-Barcellona il centrocampista Piotr Zielinski ha parlato della sconfitta per 2-4 contro il Barcellona. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport:

“L’approccio al match è stato sbagliato, non possiamo prendere due gol in questo modo e dovevamo sfruttare meglio gli spazi dietro la loro linea difensiva e abbiamo sbagliato tanti palloni in uscita. Loro hanno creato tante occasioni approfittando di questo. Fare di più? “Certo, ogni volta che andavamo dietro la linea abbiamo creato qualcosa di più, eravamo più pericolosi. Abbiamo fatto poco in queste situazioni, ci è mancato questo e poi il Barcellona è una grande squadra. Quando muovono bene la palla non è semplice, il pressing non è stato fatto sempre bene e ci ha costretto a correre molto a vuoto”.