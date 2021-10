Zielinski a SKY: “Ringrazio Spalletti per la fiducia, presto tornerò ai miei livelli”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Bologna: “Bisognerà fare la nostra partita, avere il controllo di palla, di palleggio, creare situazioni per fare gol e vincere questa partita. Le belle parole di Spalletti in conferenza su di me? Ringrazio il mister che ha sempre fiducia in me, cercherò di ripagarla presto, è vero che non sto vivendo un periodo facile ma presto tornerò ai miei livelli, sono sereno, presto tornerò in grande forma”.