Zielinski a SKY: “Sto crescendo. Non so se giocherò domani”

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Piotr Zielinski concede un’intervista anche ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista del Napoli ha parlato del match di domani contro il Legia Varsavia e del suo momento di forma, migliorato dopo il gol vittoria arrivato contro la Salernitana.

“Sono sorpreso dai problemi del Legia Varsavia in campionato, ma domani vorranno vincere e faranno di tutto per creare problemi. Serve massima concentrazione per vincere. Io sto bene, sto crescendo di condizione e spero di fare una bella partita domani per continuare a migliorare il mio stato di forma. Vincere domani significherebbe primo posto: è il nostro obiettivo. E’ un’occasione anche per loro, dovremo essere pronti per una partita dura. Non so se giocherò, il mister fa le scelte e deciderà chi scenderà in campo”. Queste le dichiarazioni di Piotr Zielinski a Sky Sport alla vigilia di Legia Varsavia-Napoli.