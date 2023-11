Zielinski in mixed zone “Abbiamo dimostrato a tratti di giocare alla pari”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la sconfitta contro il Real Madrid. : “Si poteva fare qualcosa in più in certe situazioni e si poteva guadagnare qualcosa in più e portare a casa un risultato positivo. Abbiamo dimostrato a tratti di giocare alla pari con una delle squadre più forti in Europa, ora pensiamo all’Inter, vogliamo vincere davanti al nostro pubblico, fare una bella partita e ottenere una bella vittoria. Le sensazioni sono buone, abbiamo giocato bene, quanche situazione si poteva gestire meglio e il risultato sarebbe stato diverso. Il mister ci sta chiedendo di tornare a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, cercare di recuperare la palla più alta possibile, così evitiamo corse lunghe e recuperiamo energie, siamo più freschi per fare le azioni. Sfida contro il Braga? Ci penseremo dopo la gara con l’Inter, che dobbiamo vincere. Potevamo fare qualcosa in più e portare a casa un risutlato positivo”.