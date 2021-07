Zielinski: “Posso e devo migliorare ancora. Ci è mancato l’affetto del pubblico”

Questa sera a Dimaro Spalletti, Zielinski e Politano hanno incontrato i tifosi. Ecco come ha risposto Zielinski alle domande dei tifosi:

“Aspetto mentale? E’ molto importante. Ci stiamo conoscendo di nuovo . Spalletti e il suo staff sanno benissimo come prepararci. Mancanza del pubblico si è fatta sentire? Certamente, specialmente a Napoli. Spero che torniate allo stadio e di fare risultati insieme. Se sono pronto a guidare il Napoli verso il terzo Scudetto? Mi sento pronto per far dare qualcosa in più alla squadra. Lo Scudetto è un sogno e spero di poter raggiungerlo. Quella passata è stata la mia miglior stagione? Quelle precedenti avevo un campionissimo davanti come Hamsik da cui ho imparato tantissimo. Posso segnare ancora di più. So che posso migliorare ancora. Quale ruolo preferisco? Mi piace giocare in tutti i ruoli del centrocampo. L’anno scorso mi sono trovato bene da trequartista. Sarà il mister dove mi farà giocare o meno. Chi tra i giocatori della nazionale polacca può venire a Napoli? Qui ci sono giocatori forti”.