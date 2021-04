Ziliani: “Il Napoli squadra da scudetto, nessuno ha una rosa così ricca soprattutto in attacco”

Scrive su Twitter il giornalista Paolo Ziliani: “Molti mi hanno rimproverato di aver considerato a inizio stagione il Napoli squadra da scudetto. In realtà continuo a pensarlo perché una rosa così ricca e qualitativa, specie in attacco, credo non l’abbia nessuno. (Oggi un 2-0 al Torino che poteva essere 4-0). #TorinoNapoli”. Poi aggiunge a proposito della classifica di Serie A: “Ricapitolando, dopo sette mesi passati a incensare Pirlolandia e a compatire Gattuso e la sua band, a 5 partite dalla fine il Napoli ha 66 punti come la Juve (e come il Milan, che fra poco scende in campo) e a differenza della Juve ha un calendario tutto in discesa. Amen”.