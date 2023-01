Zoff: “Il Napoli di Spalletti sembra l’Italia di Bearzot, gli azzurri sono straordinari”

Dino Zoff, ex portiere del Napoli e della nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta facendo cose straordinarie sotto ogni aspetto, bisogna alzarsi in piedi davanti agli azzurri quest’anno. Il Napoli non si deve sedere, non deve pensare di aver fatto già tutto. L’unico pericolo del Napoli è solo il Napoli, anche perchè con le vittorie a tre punti è tutto possibile. Una volta avevo tredici punti di distacco dalla Roma, con la mia Lazio e raggiungemmo i giallorossi. Meret? Il portiere non deve mai fermarsi e deve cercare sempre il meglio. La Juventus? Mi sarei aspettato di più, ma se mette in campo la squadra titolare è nelle posizioni per giocarsi le prime quattro posizioni. Napoli e Spalletti come l’Italia di Bearzot? Sì, qualcosa c’è in comune tra le due squadre. Forse noi avevamo contro anche una parte della stampa. Il Napoli ha fatto delle cose straordinarie e le sta facendo tutt’ora”.