Zoff: “Italia? Non me la sento di buttare la croce addosso a Mancini”

Dino Zoff, ex portiere e campione del mondo nel 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Quando non si centrano gli obiettivi è normale che si parli di come ripartire e da chi. Io non me la sento di buttare la croce addosso a Mancini, non sarebbe giusto. Abbiamo una buona rosa ma non siamo nelle migliori condizioni di forma e purtroppo contro la Macedonia si è visto. Non è giusto dire che l’Italia non ha giocatori, sarebbe ingeneroso rispetto ad un gruppo che ha vinto gli Europei”.