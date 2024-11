Zola: “Gilmour? Lo ricordo bene al Chelsea, Conte può aiutarlo a crescere

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli e del Chelsea, ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese The Sun: “Gilmour? Mi ricordo bene di Billy. Un paio di volte era venuto ad allenarsi con noi in prima squadra. E’ sempre stato un bravo giocatore, molto intelligente e con una buona tecnica. Gilmour ha sempre avuto una buona comprensione del gioco. Dopo la sua esperienza al Chelsea e al Brighton, è molto più maturo e preparato. Sono rimasto piuttosto colpito dai progressi che ha avuto da allora. Non so se Antonio Conte lo conoscesse già ai tempi del Chelsea, perchè a quel tempo se n’era già andato. Ma di sicuro aveva delle buone informazioni su di lui. Ciò che ha fatto per il Brighton lo avrà convinto che poteva fare un buon lavoro anche per il Napoli. Gilmour è simile a Stanislav Lobotka, quindi possono scambiarsi abbastanza facilmente. Devo dire che sono sicuro che Antonio può aiutarlo a crescere ancora di più. Lavora molto bene con i giocatori e aiuterà Billy a migliorare ancora di più”.