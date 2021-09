Zola incorona Osimhen: “È come Lukaku, può essere il suo erede in Serie A”

Il grande Gianfranco Zola è uno degli ex giocatori del Napoli più amati. Uno dei pochi a vestire la “10” di D10s Maradona con dignità. Trasferitosi in Inghilterra, dove oggi vive, l’ex attaccante segue ugualmente il calcio italiano. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per commentare il momento del Napoli, con un occhio di riguardo a Victor Osimhen: “Gli azurri stanno dando segnali di grande forza e qualità – ha detto Zola – la partita contro l’Udinese è stata impressionante non soltanto nel risultato, ma anche nella gestione complessiva. L’organico del Napoli è completo e pronto per competere”. E sull’attaccante nigeriano: “Quando arrivò in Italia non lo conoscevo bene e mi sono documentato. Ho scoperto che è un giocatore molto bravo nei movimenti. Ha una forza atletica può essere devastante. Secondo me è lui l’erede di Lukaku. È giovane e ha grandissimi margini di miglioramento”. Infine un passaggio anche su Anguissa: “Può giocare bene nel 4-3-3, ma è perfetto nel 4-2-3-1. Ancora una volta è la conferma che i giocatori che arrivano dalla Premier League hanno una marcia in più”.