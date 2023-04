Zola inserito nella Hall of Fame: “Vivere a Napoli è stata una fortuna”

Gianfranco Zola è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. L’ex Napoli ha rilasciato delle dichiarazione ai microfoni della Figc. Ecco le sue parole:

“Una compagnia non male, sono sorpreso e compiaciuto per questo riconoscimento. Penso di non essere riuscito a dare tutto me stesso. Avrei potuto dare molto di più. In alcuni frangenti non sono riuscito ad essere abbastanza freddo, un mio limite”.

Sulle dichiarazioni di Mancini relative al calcio di strada:

“Ha ragione. Giocando in strada ti abitui a uscire dagli schemi, sei più creativo. Dopo l’avvento di Arrigo Sacchi, in Italia si è puntato di più su giocatori schematici, questo ha portato dei benefici ma è stata trascurata la creatività. Ora calciatori con caratteristiche simili alle mie come Politano, Zaccagni o Verde vengono fatti giocare come esterni. Il contesto è cambiato e sono chiamati a sviluppare qualità diverse. Altri, come Pellegrini, giocano a centrocampo”.

“Ho avuto la fortuna di vivere a Napoli la festa del secondo scudetto, è stato straordinario. Sarei estremamente contento se arrivasse il terzo, la gente di Napoli se lo merita. Quando vedo giocare la squadra di Spalletti penso, che meraviglia. La sua forza non è solo nelle individualità, ma nella collettività”.

Su Kvaratskhelia:

“Ho un’opinione altissima di Kvara. È un giocatore molto tecnico, ma anche un uomo squadra. Ha una grande personalità e il suo è stato un crescendo, non si è mai fermato. Mi ricorda George Best”.