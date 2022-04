Zola: “Lo Scudetto di trent’anni fa? Pura magia. Koulibaly merita la fascia da capitano”

Gianfranco Zola è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore azzurro ha ricordato il secondo Scudetto del Napoli nonchè il suo primo trofeo tra i grandi del calcio.

Di seguito le dichiarazioni di Gianfranco Zola:

“Lo Scudetto di trentadue anni fu pura magia. Il mio primo anno di A e raggiungere il tricolore a Napoli è stato una meraviglia. Il mio primo trofeo con Diego al mio fianco e in una città splendida: è il mio trofeo del cuore. Dopo più di trent’anni quest’anno credevo che il Napoli per qualità della rosa e gioco espresso potesse finalmente rivincer il tricolore ma non è mai semplice. Non è stato semplice con Maradona, Careca ed Alemao figurati adesso. Tutto ciò non toglie l’importanza del lavoro di Luciano Spalletti e del Napoli che ha comunque disputato un grandissimo campionato.

Prima della gara col Genoa ero quasi certo che il Cagliari potesse salvarsi, adesso invece credo sia diventato tutto più complicato. Il Cagliari ha però molto più delle altre ma spesso la qualità come nel caso del Napoli, non basta.

Koulibaly è un personaggio ed un calciatore eccezionale. Ha carisma e bontà d’animo, per me deve essere lui il capitano del Napoli del futuro. Su Broja invece posso dire che parlando con Cudicini abbiamo notato quanto sia migliorato e che al Southampton è diventato un vero è proprio talento.

Se De Laurentiis mi contattasse per tornare a Napoli, farei le valige di corsa. Napoli è una pizza speciale per me e per la mia famiglia. Non voglio auto-candidarmi ma io per sempre sarò legato al Calcio Napoli”.