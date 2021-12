Zola su Maradona: “Mi manca, non accetto che non ci sia”

Gianfranco Zola, parlando al Corriere dello Sport, rivela il rapporto che lo lega a Diego Armando Maradona: “Io penso spesso a Diego e mi manca. Non mi rassegno alla sua assenza ma è come se lo vivessi. Il più grande di tutti con il quale ho condiviso un tempo. L’unico a mettere d’accordo chiunque. Con la numero 10 e con il sinistro, disegnava capolavori mai più visti. Non riesco a raccontare quante volte io – in una giornata – mi fermi a riflettere su Diego, che mi ha segnato. Mi manca, non accetto che non ci sia più ma siamo impotenti e dobbiamo solo piegarci a quello che ha deciso il destino. Però è stato il più grande di tutti, senza discussione”.