Addio Lozano, De Laurentiis fissa il prezzo per il messicano

Il futuro di Hirving Lozano sembra ormai essere lontano da Napoli. Raggiunto l’accordo con il Los Angeles Fc, resta no da chiarire le cifre con Aurelio De Laurentiis, che non vuole scendere sotto una certa cifra. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“C’è un calcio che va di fretta, ci siano scadenze o anche no, ha le proprie dinamiche oppure esigenze improrogabili. Barry Whelan, manager dell’agenzia che cura gli interessi di Hirving Lozano, ha salutato ieri mattina Aurelio De Laurentiis, se ne è andato nel suo elegante vestito di lino, e ha portato con sé l’ultima richiesta del Napoli da girare ai Los Angeles Fc. In America, per la precisione in California, si erano appena addormentati, a quell’ora non era consigliabile telefonare. Però ora che si sono svegliati (e da un po’) conoscono i margini per trattare la cessione del Chucky, tra un anno libero a parametro zero. Per farlo subito, invece, e possibilmente entro la mezzanotte del 2 agosto, ci vorranno una ventina di milioni di euro. La cifra stabilita in epoca non sospetta da Adl per cedere il messicano, al quale andrebbe un quadriennale da mille e una notte, cinque milioni e mezzo di dollari, e la possibilità di diventare uomo immagine del proprio Paese in vista del prossimo Mondiale”.