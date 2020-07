ADL: “Il ritiro di Castel di Sangro è un gemellaggio con tutti i napoletani della Campania e delle terre limitrofe”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in esclusiva ad alcune testate telematiche, tra cui Iamnaples.it . Ecco le dichiarazioni rilasciate dal patron partenopeo:

“Io non conoscevo Castel di Sangro e devo dire che è stata una scoperta straordinaria, sono felicissimo, sopratutto è un gemellaggio con tutti i napoletani che vivono in Campania che magari non potevano andare in Trentino e che ora hanno questa opportunità. In questo modo facendo due ritiri possiamo aiutare da un lato a Dimaro coloro che vengono dall’Austria, dal Trentino e dai paesi vicini e dall’altra qui a Castel di Sangro possono venire tutti i tifosi del Napoli della Campania, del Lazio, del Molise o delle Marche. Noi parliamo dei napoletani di Napoli, ma ci sono tifosi in terre limitrofe che grazie alla nostra rete autostradale molto funzionale potranno partecipare ed avere questa opportunità”.

Come definisco questo particolare ritiro che la squadra dovrà affrontare in vista della prossima stagione?

“E’ un ritiro sui generis, veniamo da un periodo in cui non si è giocato e c’è un momento di confusione di idee riguardo il nuovo campionato. Sarà particolare perchè verso la fine di Agosto alcuni dovranno passare giornate con le proprie nazionali, nel calcio ogni anno vi sono novità come la Coppa d’Africa, poi bisogna attendere un anno per gli Europei e un anno per i Mondiali e quest’anno alla Fifa vogliono addirittura ampliare e fare dei campionati estivi , bisogna essere tolleranti e ricordare che lo sport è una bellissima distrazione costruttiva e diligente e di esempio e noi dobbiamo lavorare affinchè si faccia tutto in sicurezza e ricordandosi che lo sport è impegno e sopratutto divertimento”.