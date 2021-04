Ag. Insigne: “Non c’è stato alcun incontro per il rinnovo. A stagione terminata parleremo con ADL”

Vincenzo Pisacane, agente del capitano azzurro Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista a il quotidiano Il Roma in merito al suo assistito. Ecco un parte delle sue dichiarazioni:

“Mi dispiace dover sempre smentire le notizie che escono. E’ da un po’ di tempo che non parlo più. Questa è l’ultima volta che rilascio un’intervista fino al termine della stagione. Ripeto, non c’è stato alcun incontro per Lorenzo. Siamo focalizzati solo sull’obiettivo Champions. Quando poi tutto sarà finito sicuramente De Laurentiis mi chiamerà”.

Inoltre l’agente del giocatore ha poi rivelato come è diventato il suo procuratore: “Tutto è nato per caso. Lui è amico di D’Ambrosio. C’è grande rispetto tra i due. Non abbiamo mai affrontato il discorso lavoro quando ci siamo visti. Poi col passare del tempo questo rapporto si è rafforzato e quando ci sono stati i primmi problemi con il suo agente si è guardato intorno. In tanti lo volevano ma dopo qualche tempo mi ha chiamato e ha firmato con me”.