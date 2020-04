Ag. Milik a CM.IT: “Rumors irrispettosi. In continuo contatto con Giuntoli per trattare il rinnovo”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente di Arkadiusz Milik David Pantak spegne i rumors di mercato relativi al suo assistito e non chiude affatto il discorso rinnovo con il Napoli: “In merito a tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni, ci tengo a precisare che si tratta solo di rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli. Sono in continuo contatto con il direttore sportivo del Napoli e la nostra conversazione sul rinnovo continua ed è sempre attiva, al termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al Coronavirus ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società”.