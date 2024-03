Allegri a Dazn: “Non siamo riusci a sfruttare buone occasioni, sul rigore dovevamo essere più svegli”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: “E’ stata una bella partita, non siamo riusciti a sfruttare alcune occasioni buone. Siamo ancora momentaneamente secondi in classifica, abbiamo ancora 11 partite da giocare. Miretti e Alcaraz hanno fatto una buona partita, stasera è stata bello vedere la squadra che si è aiutata difensivamente, abbiamo rischiato in delle mischie. Abbiamo avuto delle occasioni non sfruttate al meglio quando ci siamo intestarditi ad andare velocemente centralmente, dispiace perché veniamo via sconfitti e ora abbiamo un calendario importante. Bisogna migliorare su tante cose, l’esperienza di giocare le partite fa sì che si possa difendere meglio, di essere più svegli sul rigore, ma vediamo anche il lato positivo, stasera ha giocato la Juventus più giovane, stiamo lavorando bene e l’importante è raggiungere l’obiettivo, l’anno prossimo troveremo dei giocatori cresciuti. Sono dispiaciuto per il gol preso su rigore, in queste situazioni bisogna fare meglio, sono passaggi di crescita, ora abbiamo la gara con l’Atalanta, è uno scontro diretto e dobbiamo cercare di fare punti. Dobbiamo lavorare sulle prestazioni indipendentemente dal risultato, i ragazzi non si devono abbattere, siamo dentro al nostro obiettivo e dobbiamo rimanerci. Cosa ha detto il mio procuratore sul mio futuro? Invitatelo e fatelo spiegare, sono molto contento della Juventus, tutti gli anni in questo periodo, c’è il dilemma Allegri. Credo che il problema Allegri in questo momento non esista, c’è una stagione in corso in cui bisogna raggiungere degli obiettivi e al momento non li abbiamo ancora raggiunti, posso ringraziare i ragazzi per quanto fatto finora, bisogna lavorare molto e forte, poi vedremo”.