Allegri in conferenza stampa: “Il Napoli ha ucciso il campionato, ma vogliamo batterlo. Sulla sentenza dico che…”

Ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Napoli: ”

“Che Napoli mi aspetto? Un Napoli che si sta avviando a vincere lo Scudetto, che ha fatto e sta facendo un campionato straordinario e meritatamente sta vincendo. Sarà una partita difficile, giocheremo contro una squadra forte. È uscita dalla Champions League giocando una bella partita e cercheranno di fare più punti possibili per arrivare prima possibile allo Scudetto. Dobbiamo fare una bella partita, sapendo che per noi da ora alla fine sono 8 partite, dobbiamo fare più punti possibile per rimanere nelle prime quattro e come obiettivo arrivare al secondo posto. Situazione in difesa? Fino a domani mattina non ci saranno i convocati perché definirò il tutto. Bremer non ha niente però devo vedere come sta. Rugani e Bonucci stanno bene, quindi eventualmente giocherà uno dei due. De Sciglio è a completa disposizione, poi gli altri devo vedere chi ha più o meno recuperato. Chiesa? Ha giocato giovedì 90′, minuti ne ha. Vediamo domani come ha recuperato. Gli attaccanti stanno segnando poco? Perché è un momento dove gli attaccanti magari hanno più difficoltà, sono meno fortunati nel far gol. Abbiamo attaccanti molto bravi, ci sono momenti di difficoltà nell’arco della stagione ma da qui alla fine ci daranno una grossa mano e torneranno sicuramente a fare gol. Quali giocatori toglierei al Napoli? Perché devo toglierli io? La rosa del Napoli è forte, non so domani chi gli mancherà. Nell’arco di una stagione ogni tanto mancano dei giocatori. Domani gliene mancheranno due o tre, se ne sono tolti già per conto suo. Riscatto della partita di andata? Non c’è voglia di riscatto, c’è voglia di battere il Napoli che è capolista della capolista, che nelle ultime 7 trasferte ha vinto 7 volte. È una squadra forte, lo ha dimostrato in Italia e in Europa. A volte perdi delle partite che meritavi meno di perdere, però dopo alla fine nel calcio contano i risultati. Il Napoli sta facendo bene, ha ucciso il campionato e ha tenuto un ruolino di marcia impressionante. Pensare già all’Inter? Ormai ne mancano 8 di campionato, 2 di Europa League e 1 di Coppa Italia sicure. Bisogna essere bravi a farne mancare 8 di campionato, 3 di Europa League e 2 di Coppa Italia, così riempiremo tutto maggio che sarebbe un risultato straordinario e giocheremmo 58 partite che sarebbe il massimo di una stagione. Domani è importante e poi penseremo a mercoledì. L’importante è che tutti stiano bene e che riesca a girarli un po’. Soprattutto con 5 sostituzioni possono partire dei giocatori e poi a partita in corso ne possono entrare altri. L’importante è sapere che domani giochiamo una partita difficile e dobbiamo portare a casa una vittoria. Campionato falsato? Non so se è regolare o no, so solamente che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in campionato dopo che ci han tolto i 15 punti. Normale ci siano stati condizionamenti, ma non voglio alibi. Quello che è stato fatto è stato fatto, quello che è successo è successo, ora dobbiamo pensare a quello che deve succedere nel migliore dei modi da oggi fino al 4 giugno. Gruppo compatto? Sarebbe troppo facile tutte le volte che succede pensare cosa sarebbe successo. C’è stato un lavoro quotidiano da parte di tutti, con una crescita da parte di tutti e si è trovato un equilibrio all’interno della squadra. Ci siamo compattati, ma dall’altra parte potremmo dire che se non ce li avessero tolti magari potremmo avere 10 punti in più. I ragazzi han fatto una cosa importante sul campo, ma al momento non basta. Vlahovic? Non sono preoccupato, stamattina ha fatto un buon allenamento. L’ho visto più sereno. È un percorso di crescita dove lui ha trovato difficoltà quest’anno ma non è diventato un giocatore scarso. È un grande giocatore, deve migliorare come tutti. Deve rimanere sereno e tranquillo perché non è responsabile della Juventus, tutta la squadra lo è. Deve rimanere sereno e tranquillo nel giocatore le partite. Condizioni della squadra? Siamo tornati ieri alle 4 di pomeriggio, abbiamo fatto allenamento. Recuperiamo le energie per questa meravigliosa partita. C’è voglia di arrivare in fondo, abbiamo fatto tanto ma non abbiamo fatto tutto”.