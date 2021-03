Max Allegri, ex allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Club su Sky Sport: “Allenare la Roma o il Napoli nel prossimo campionato? Non c’e’ nulla di deciso sul mio futuro. Non parlo da due anni. Vanno messi i calciatori al centro del gioco. La tattica serve, pero’ poi ci lamentiamo se in Europa affrontiamo giocatori che passano la palla a 100 km/h. Bisogna lavorare di nuovo nei settori giovanili. L’allenatore e’ bravo quando vince, o crea valore”.