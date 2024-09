Anguissa non tornerà prima di giovedi: a Cagliari probabile novità a centrocampo

Antonio Conte si sta concentrando esclusivamente sulla preparazione per la partita contro i sardi, ma la maggior parte dei giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali

Il Napoli di Antonio Conte in questi giorni si sta preparando per la gara contro il Cagliari prevista per domenica alle ore 18 alla Unipol Domus, anche se la maggior parte dei giocatori sono impegnati con le nazionali. Proprio per questo motivo, occhio alle scelte che il tecnico salentino sarà anche un pò costretto a fare, soprattutto a centrocampo, dove Anguissa, impegnato con il Camerun nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025, sarà di ritorno solamente giovedì.

Pertanto, uno fra Scott McTominay e Billy Gilmour potrebbe trovare posto a fianco a Lobotka al suo posto. Anche se i due praticamente non si sono mai allenati agli ordini di Conte, hanno dimostrato nella partita contro la Polonia di essere in ottime condizioni fisiche e quindi si candidano per una maglia da titolare.

a cura di Tommaso Parrella