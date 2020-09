La Procura Figc apre inchiesta per l’esame di Suarez

Secondo la Procura di Perugia l’esame di Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana è stato una farsa. Come riporta ANSA, la Procura della Figc ha appena aperto un’inchiesta a riguardo, in seguito alle intercettazioni telefoniche in cui è emersa la truffa. Giuseppe Chinè, capo della Procura della Federcalcio, ha richiesto gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia. Questa mattina la Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici dell’Università per Stranieri. Tra gli indagati vi sono la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, Lorenzo Rocca, Stefania Spina e un’impiegata che predispose l’attestato per Suarez. L’indagine ruota intorno all’ipotesi di esame preparato in anticipo ad hoc. L’intervento della Figc è dovuta alle intercettazioni telefoniche dell’avvocatessa Turco, impiegata nello studio di Chiappero, legale bianconero. Al momento il giocatore non risulta indagato, tantomeno il suo entourage. Nei prossimi giorni sono attesi gli sviluppi dell’indagine.