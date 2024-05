ANSA – Tutto fatto per Conte al Napoli: manca solo l’annuncio ufficiale

Manca solo l’annuncio ufficiale ma è stato trovato l’accordo tra il Napoli e Antonio Conte, che sarà il nuovo allenatore del club azzurro. Il tecnico pugliese ha accettato il contratto di tre anni con ingaggi tra i 6 e i 7 milioni di euro l’anno, si apprende. Intanto Conte è già in contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il ds Giovanni Manna per la costruzione della nuova squadra dopo un anno molto deludente. Il club azzurro prepara intanto la presentazione ufficiale del nuovo tecnico che potrebbe svolgersi al Teatro San Carlo, nel centro della città, di fronte alla fontana del Carciofo di Piazza Trieste e Trento, il luogo simbolo della festa dei tifosi quando il Napoli vince un trofeo. La presentazione potrebbe esserci già nella prossima settimana, con Conte che ha voglia di tornare ad allenare dopo un anno e due mesi di stop, da quando è finita l’avventura sulla panchina del Tottenham, in Inghilterra. Il tecnico avrà una prima stagione con il Napoli fuori dall’Europa in cui potrà concentrarsi fino in fondo nella ricostruzione della squadra, puntando alla qualificazione in Champions League. In vista della ripresa degli allenamenti l’11 luglio a Dimaro, in Trentino, il nuovo tecnico e il club puntano ora a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, tentato dal Paris Saint Germain, tenendo una stella dopo l’addio di Osimhen. Rrahmani, Lobotka, Raspadori, Politano, Meret sono gli altri giocatori da cui Conte ripartirebbe, provando anche a parlare con il capitano Di Lorenzo che ha annunciato di voler lasciare Napoli. Si riparte con il nuovo tecnico a un passo dalla firma.