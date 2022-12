Venticinque giorni dopo il 3-2 contro l’Udinese, il Napoli torna in campo, lo fa in amichevole all’Antalya Arena contro l’Antalyaspor. Lo stadio, che può ospitare trentaduemila posti circa, avrà anche una buona cornice di pubblico considerando la scelta del club di vendere i biglietti ad un euro in tutti i settori.

Spalletti non avrà a disposizione i cinque reduci dai Mondiali che stanno godendo di alcuni giorni di riposo dopo le fatiche in Qatar e di Rrahmani, che sta svolgendo ancora lavoro personalizzato e dovrebbe rientrare in gruppo a Castel Volturno dopo il ritiro in Turchia. Ad arricchire il gruppo, anche sei ragazzi della Primavera: Barba, Hysaj, Marchisano, Iaccarino, Spavone, Russo.

Spalletti utilizzerà le due amichevoli ad Antalya: quella di domani (calcio d’inizio alle 18:45 ora italiana in diretta su Dazn e su Sky in pay per view) per dare spazio a tutti. Domani potrebbe partire con la migliore formazione possibile, quindi Meret tra i pali, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui, Ndombele, Lobotka ed Elmas in mediana a supporto del tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Troveranno spazio tutti, anche Demme, Simeone, Raspadori, Zanoli e gli altri, deciderà Spalletti la gestione delle risorse. È probabile che si lavorerà tanto sulla fascia sinistra, alternando Kvaratskhelia e Raspadori, lavorando sulla coabitazione tra l’ex Sassuolo e Osimhen.

L’Antalyaspor dovrebbe adottare il 4-2-3-1, confermando in grandi linee l’undici visto nell’amichevole persa 2-1 contro il Maccabi Tel Aviv. In porta ci sarà Alperen, la linea difensiva sarà formata da Bunyamin, Luyindama, Toprak e Guray Vural, l’ex Sampdoria Fernando e Ufuk Akyol in mezzo al campo, Ghacha, l’ex Porto Nakajima e Larsson alle spalle dell’unica punta ex Milan Luiz Adriano.

Ecco le probabili formazioni:

ANTALYASPOR (4-2-3-1): Alperen; Benyamin, Luyindama, Toprak, Guray Vural; Fernando, Ufuk Akyol; Ghacha, Nakajima, Larsson; Luiz Adriano. All. Sahin

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise