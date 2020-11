Maradona, è andato tutto bene: operazione riuscita con successo

Diego Armando Maradona era stato trasferito alla Clinica Olivos per un intervento al cervello, per la presenza di un coagulo dovuto a un ematoma subdurale. L’amico e manager Stefano Ceci e il medico personale Leopoldo Luque avevano comunque cercato di ‘tranquilizzare’ il mondo intero, col fiato sospeso per l’operazione che El Pibe de Oro avrebbe dovuto affrontare.

L’operazione condotta dal dottor Luque è stata un successo. Maradona è entrato nella sala operatoria verso le 21:25 e l’intervento si è concluso circa un’ora dopo. Un’ora in cui tutto il mondo, sui social e non solo, si è mobilitato per dare un sopporto all’ex campione della Seleccion e del Napoli.

All’esterno della clinica sono accorse tante persone, come dimostra questa foto di ‘Mundo Tripero‘, programma radiofonico dedicato alla vicende del Gimansia La Plata, squadra della quale Maradona è allenatore.

Nico Bastone