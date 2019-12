AS – Fabiàn Ruiz non rinnova col Napoli e il Real accelera

“Aceleròn por Fabian”, titola questa mattina il quotidiano spagnolo As. Un’apertura di prima pagina che non ha bisogno di particolari traduzioni: nel pezzo si spiega come Fabian Ruiz sia fermo, per ora, nell’intenzione di non rinnovare il contratto col Napoli, col Real Madrid che ha aumentato il suo interesse. Se gli azzurri di Gattuso dovessero mancare la qualificazione in Champions sarebbero costretti a vendere lo spagnolo ed in quel caso il Real Madrid si sarebbe guadagnato una posizione di vantaggio sulle altre concorrenti.