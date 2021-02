Atalanta-Napoli 4-2, le pagelle di IamNaples.it: altra sconfitta per gli azzurri

Il Napoli crolla anche a Bergamo dopo la sconfitta di Granada, incassa la dodicesima sconfitta stagionale, la settima nel 2021. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 5,5: Qualche incertezza di troppo nelle uscite, sul gol del momentaneo 3-1 di Muriel subisce gol sul primo palo, l’attaccante colombiano fa una grande giocata ma deve coprire meglio in quella situazione.

DI LORENZO 5: Nel primo tempo se la cava abbastanza bene, nella ripresa l’Atalanta fa male tanto sul suo lato, sul gol di Gosens deve leggere meglio la situazione, c’è un solo avversario in area, deve allargarsi e schermargli la giocata.

RRAHMANI 5,5: Molto bene l’interpretazione del ruolo nel primo tempo, va a difendere anche alto, nella ripresa anche lui si fa travolgere dalla forza dell’Atalanta, Muriel lo ubriaca di finte nella terza rete della formazione bergamasca.

MAKSIMOVIC 5: Come gli altri, nel primo tempo se la cava abbastanza bene, nella ripresa perde molti duelli e commette di nuovo gli errori nello scivolamento come a Granada, capita in occasione del gol di Zapata.

MARIO RUI 5: Rischia nel primo tempo con l’intervento su Pessina, commette degli errori in uscita e nella ripresa va in tilt quando Zapata s’allarga sul suo lato.

FABIAN RUIZ 6: Uno dei migliori, ha idee, discreta fluidità nella gestione del palleggio, prova anche ad inventare qualche combinazione importante.

BAKAYOKO 5: Da l’impressione di perdere lucidità dopo una quarantina di minuti, parte bene ma poi cala e commette un errore grave nel palleggio che porta al gol di Muriel.

POLITANO 6,5: È il migliore del Napoli, riesce a superare un momento di paura per uno scontro con Gosens e ispira i due gol del Napoli prima con un assist bellissimo per Zielinski che inventa un gran gol, realizza anche il cross che porta all’autorete di Maehle.

ZIELINSKI 6,5: Non sempre fa la scelta giusta ma realizza un gol meraviglioso ed è uno dei pochi a rischiare giocate di levatura superiore, ad avvertire la possibilità di poter far male all’Atalanta. (Dall’84’ Lobotka s.v.: Entra a partita ormai indirizzata, una decina di minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione)

ELMAS 4,5: Completamente fuori dalla partita, tante le scelte sbagliate nella gestione del pallone, sembra spesso fuori dal gioco. (Dal 53′ Insigne 6: Ha l’occasione del 2-2 e fa il massimo, entra bene in partita sacrificandosi come al solito anche per la fase difensiva)

OSIMHEN 5: È perseguitato dalla sfortuna, lo scontro al 90′ gli costa un altro problema in una stagione disgraziata, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Nell’analisi della prestazione, Osimhen purtroppo al momento è più un peso che una risorsa, è ancora lontano dalla migliore condizione. Si muove un po’ meglio delle altre gare ma spesso sbaglia le scelte.

GATTUSO 5,5: Le assenze incidono tanto, il Napoli è a dir poco incerottato, prima della partita si è fermato anche Insigne. Nel primo tempo la squadra è accorta, sono troppi gli errori difensivi, il Napoli ha subito sei gol tra Bergamo e Granada, sono troppi anche considerando la grande emergenza. È un segnale di perdita di lucidità quando cambia la linea difensiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo per gli avversari, un errore che probabilmente incide sul gol che chiude definitivamente la contesa.