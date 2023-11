Atalanta-Napoli: le probabili formazioni, ballottaggio Anguissa-Cajuste

Mazzarri nella sua terza esperienza a Napoli riparte dalla complicata trasferta di Bergamo, l’Atalanta in casa si esprime al massimo. Al Gewiss Stadium ha vinto soltanto l’Inter e la squadra di Gasperini ha costruito la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League soprattutto in casa. Il Napoli ha recuperato Meret, Osimhen e Zielinski che in Nazionale a causa di una tonsillite non ha giocato. Giocherà Gollini, Victor partirà dalla panchina mentre Zielinski ha recuperato e partirà dal primo minuto. Gli unici indisponibili per Mazzarri sono Mario Rui che rientrerà nelle ultime partite del 2023 e Lindstrom, pronto a rientrare per la partita contro l’Inter.

Capitan Di Lorenzo è inamovibile a destra, Rrahmani e Natan formeranno la coppia centrale di difesa con Olivera a sinistra, Lobotka è il play davanti alla difesa con Anguissa e Zielinski interni di centrocampo. Anguissa ha disputato un solo allenamento in gruppo dopo gli impegni con il Camerun, il ballottaggio è aperto e scalpita Cajuste. Il tridente sarà formato da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Osimhen è un’arma a gara in corso, non sarà rischiato dal primo minuto.

L’Atalanta ha recuperato Ruggeri, rientra De Ketelaere anche se sembra destinato a partire dalla panchina. In porta ci sarà Carnesecchi, in difesa Gasperini deve fare i conti con le assenze di Toloi e Palomino. Scalvini, Djimsiti e Kolasinac formeranno la retroguardia, Hateboer e Zappacosta si muoveranno sulle corsie laterali, Ederson e Koopmeiners agiranno in mezzo al campo, Pasalic si muove da trequartista alle spalle di Lookman e Scamacca.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca. A disp.: Musso, Holm, Adopo, Toloi, Miranchuk, Zortea, Muriel, De Ketelaere, Bakker, Ruggeri. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Meret, Contini, Zanoli, Juan Jesus, Ostigard, Cajuste, Demme, Gaetano, Elmas, Zerbin, Osimhen, Simeone. All. Mazzarri

A cura di Ciro Troise