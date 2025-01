Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: rientra Olivera

Il primo Napoli senza Kvaratskhelia, oggi a Parigi per le visite mediche, affronta l’Atalanta in trasferta in una sfida d’alta classifica. La squadra di Gasperini è terza a quattro lunghezze dagli azzurri, in casa soprattutto ha numeri pazzeschi, nelle ultime sette gare interne ha portato a casa sei vittorie e un pareggio contro la Juventus martedì sera. Conte deve fare ancora a meno di Buongiorno, rientra Olivera che si riprenderà il suo posto sulla fascia sinistra, dove ha giocato Spinazzola contro il Verona. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera comporranno la linea difensiva, Lobotka lavorerà da play con Anguissa e McTominay interni di centrocampo, Politano, Lukaku e Neres formeranno il tridente offensivo. L’Atalanta propone il 3-4-1-2, in difesa deve rinunciare a Kossounou infortunato e Kolasinac squalificato. Scalvini rientra, Hien e Djimsiti completeranno il reparto difensivo, Bellanova e Ruggeri si muoveranno sulle corsie laterali, De Roon ed Ederson comporranno la mediana, Pasalic sarà il trequartista alle spalle di De Ketelaere e Lookman.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Toloi, Zappacosta, Palestra, Brescianini, Samardzic, Zaniolo, Retegui. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A disp.: Scuffet, Contini, Mazzocchi, Rafa Marin, Spinazzola, Raspadori, Billing, Ngonge, Simeone. All. Conte

A cura di Ciro Troise