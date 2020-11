Avv. Grassani: “Decisioni prese finora solo un processo alle intenzioni! Deferimento? Il Napoli non ha mai violato il protocollo”

L’avvocato che cura gli interessi, tra le altre, della SSC Napoli, Mattia Grassani, è intervenuto nuovamente sulla questione ricorso. Questo quanto evidenziato da Repubblica: “Il segnale è molto chiaro, secondo l’avvocato del Napoli Mattia Grassani: << La Comunicazione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – dice il legale a Repubblica – è di fondamentale importanza. Significa che c’è massima attenzione alla vicenda >>.

Il club azzurro sta approntando il ricorso: << Il nostro approccio sarà sempre lo stesso, ovvero dimostrare l’assoluto rispetto da parte del Napoli dei regolamenti federali e dei provvedimenti delle autorità sanitarie locali. Le decisioni del Giudice Sportivo e della Corte d’Appello costruiscono un autentico processo alle intenzioni fondato sul nulla probatorio: alle 20:45 di domenica 4 ottobre, calcio di inizio del match dello Stadium, esisteva o meno un factum principis che ha impedito la disputa della gara? Sono state spese parole molto pesanti, che in secondo grado si leggono di rado. Si tratta di un argomento del tutto fuorviante, fortemente strumentalizzato e lo dimostreremo nel giudizio al CONI >>.

Il Napoli spera di non dover ricorrere alla giustizia ordinaria: << Questa sarebbe una sconfitta del sistema. Confidiamo, comunque, di non essere costretti a dover uscire dall’ordinamento sportivo per vedere riconosciute le sacrosante ragioni della società. Le allusioni nei confronti del comportamento del Napoli sono apparse fuori luogo: questa società fa calcio ad alti livelli da tanti anni >>.

Grassani ha anche parlato dell’indagine della Procura Federale in merito a presunte violazioni del protocollo: << Non abbiamo ricevuto nessuna notizia finora. Sono state fornite in più occasioni, con la massima trasparenza, tutte le informazioni e i documenti richiesti. C’è grande serenità e si auspica che l’indagine venga archiviata. A mio avviso non rischiamo niente, la società non ha mai violato il protocollo della FIGC >>.