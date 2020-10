AVVERSARI EUROPA LEAGUE – Real Sociedad, i baschi puntano su Oyarzabal e David Silva per attaccare l’Europa

Il Napoli partiva in prima fascia nel sorteggio che si è disputato poco fa di Europa League, ma l’urna non è stata benevola con gli azzurri che hanno pregato Real Sociedad, Az Alkmaar e Rijeka.

Proprio il club spagnolo può rivelarsi la più grande insidia di questo girone con la squadra guidata da Imanol Alguacil pronta ad assaporare l’avventura europea e a sorprendere tutti. Nell’ultima sessione di calciomercato il club iberico si è regalato anche David Silva, colpito dall’ambizioso progetto del club basco. Ricordiamo che la Real Sociedad, a differenza dell’Athletic Bilbao, ingaggia anche giocatori non di origini basche. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

STORIA = Il Real Sociedad è un club con oltre 100 anni di storia coadiuvate da due campionati di Spagna vinti (come il Napoli), due Coppe del Re ed una Supercoppa spagnola. La squadra ha ben 10 partecipazioni in Europa League (ed ex Coppa UEFA), l’ultima nella stagione 2017/2018. La Real Sociedad è una delle nove squadre spagnole a non essere mai andate oltre la serie B iberica ed ora sotto la presidenza di Aperribay ha un bel progetto ed interessanti ambizioni.

ROSA = La squadra di Alguacil ha realizzato una rosa con un mix di veterani e giovani talenti e David Silva è l’ultimo acquisto utile sicuramente per forgiare i talentuosi giocatori del club basco. Sicuramente la stella è il classe 1997 Oyarzabal, nazionale spagnolo ed inseguito da tempo dalle principali big spagnole ed estere. Attenzione anche al “piccolo Ibra” Alexander Isak, svedese di colore classe 1999 che il club detiene in prestito dal Borussia Dortmund. Il talentuoso svedese si gioca spesso il posto con Willian José. Oltre a Silva è tornato l’esperto figliol prodigo Illarramendi, autore di una breve esperienza anche al Real Madrid e c’è molto talento anche nel centrocampista Mikel Merino. Dall’Arsenal è arrivato anche l’esperto Nacho Monreal, pronto a dare linfa ad una difesa che rappresenta probabilmente il punto debole della squadra.

PROBABILE FORMAZIONE

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro, Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Nacho Monreal; Merino, Illarramendi; Oyarzabal, David Silva, Januzaj; Isak.

STELLA: Come abbiamo già detto ci sono tanti giocatori di talento nel club, ma il più rappresentativo e quello con ampi margini di miglioramento è Oyarzabal. Quest’anno ancora deve andare a segno, ma il numero 10 del club ha una valutazione su Transfermarkt di 60 milioni di euro lo scorso anno in doppia cifra sia in assist che gol ha trascinato il club in Europa.

ALLENATORE = Imanol Alguacil Barrenetxea è un’autentica istituzione alla Real Sociedad, bandiera prima da giocatore e poi da tecnico dove è subentrato in prima squadra verso la fine della stagione 2018-2019. È un innovatore tanto che in Spagna alcuni lo paragonano anche al guru della panchina spagnola Pep Guardiola.

STADIO E TIFOSI = La Real Sociedad è la squadra di San Sebastian ed ha lo stadio Reale Arena di quasi 40 Mila posti. La tifoseria è abbastanza calda e l’inno del club è il Txuri-Urdin.

Quello che è certo è che la sfida con il Napoli sarà molto interessante con gli azzurri alle prese con uno dei club più particolari del campionato iberico.

A cura di Mario Tramo.