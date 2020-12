Il Napoli domani sera può raggiungere il primo obiettivo stagionale, arrivare ai sedicesimi di Europa League con un turno d’anticipo. Per gli azzurri in El può apparire “scontato” passare il turno ma bisogna fare i conti con un girone spinoso.

La squadra di Gattuso deve vincere senza considerare ciò che accade tra Real Sociedad e Rijeka per non rimandare tutto alla prossima settimana, quando a Fuorigrotta arriverà la formazione basca.

L’Az Alkmaar ha svoltato a Napoli

Brucia ancora la sconfitta dell’andata ma sarà una partita diversa, Slot in conferenza stampa ha avuto un profilo basso dichiarando di sperare almeno in un pareggio ma l’Az Alkmaar non applicherà il piano-partita molto difensivo visto al San Paolo (a breve stadio Diego Armando Maradona). La formazione olandese ha corretto il suo cammino dopo la vittoria contro il Napoli, in campionato ha portato a casa un pareggio e quattro vittorie mentre in Europa League ha perso solo in trasferta contro la Real Sociedad.

Slot ha recuperato rispetto a quaranta giorni fa, quando giocò a Napoli, tutti gli assenti a causa del Covid-19. Nell’ultima partita, però, si è fermato il terzino destro Svensson, autore dell’assist per il gol di De Wit all’andata. Al suo posto giocherà il giapponese classe 2000 Sugawara. In porta ci sarà Bizot, la coppia centrale difensiva dovrebbe essere formata da Chatzidiakos e Martins Indi, a sinistra agirà Wijndal, Koopmeiners e Midtsjo, accostato al Napoli durante l’ultima campagna trasferimenti, Stengs, De Wit e Karlsson si muoveranno alle spalle del centravanti Boadu che è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Gudmunsson.

Gattuso conferma il 4-3-3: cinque cambi rispetto alla Roma

Il 4-3-3 ha superato l’esame nella gara contro la Roma e, in attesa di Osimhen, il 4-2-3-1 dovrebbe andare nell’archivio. L’attaccante nigeriano ha bisogno ancora di un po’ di tempo, si punta a recuperarlo per la gara contro la Sampdoria del prossimo 13 dicembre.

In porta rientrerà Ospina, è tornato in gruppo soltanto sabato e contro la Roma Gattuso gli ha preferito Meret, in difesa ci saranno due cambi: Di Lorenzo verso la conferma a destra, Maksimovic subentrerà a Manolas seguendo lo schema del classico turn-over europeo, Ghoulam, dopo la prova contro il Rijeka, avrà un’altra chance. Ci sono buone notizie per la difesa in vista delle prossime gare: sono guariti dal Covid-19 Hysaj e Rrahmani che domani torneranno ad allenarsi a Castel Volturno. A centrocampo Bakayoko agirà da vertice basso come fatto anche nel Milan di Gattuso, Fabian Ruiz e Zielinski saranno gli interni a sostegno del tridente offensivo composto da Politano, Mertens e Insigne.

Ecco le probabili formazioni:

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Bizot, Sugawara, Chatzdiakos, Martins Indi, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjo; Stengs, De Wit, Karlsson; Boadu. All. Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

A cura di Ciro Troise