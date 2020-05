Azmoun apre: “Il Napoli? Ho un contratto con lo Zenit, ma voglio iniziare una nuova sfida”

Ai microfoni di una tv iraniana l’attaccante Sardar Azmoun ha rilasciato interessanti dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Leggo ciò che dicono i media su di me, ma ho un contratto con lo Zenit e al momento sono concentrato sulla mia squadra, sperando vada tutto per il meglio.

Napoli? Sono in Russia da otto anni e ho acquisito una buona esperienza. Ora vorrei cimentarmi in una nuova sfida e spero che questa sfida inizi al più presto. Non posso dire nulla di più avendo altri due anni di contratto con lo Zenit. Nel caso, parleranno i due club.

Nazionale? Abbiamo sempre proposto un gioco offensivo e non è semplice fare tanti gol. Non sono Messi o Ronaldo, non posso dribblare tutti e segnare: qualcuno deve aiutarmi”.