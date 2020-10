Bakayoko: “Vogliamo lottare per il primo posto, ma non è il momento di parlare di scudetto. Ce la sto mettendo tutta per essere subito titolare”

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto Tiemoue Bakayoko. Ecco quanto evidenziato dalla Redazione di IamNaples.it:

“Mi sto trovando molto bene a Napoli e con i nuovi compagni, sono molto contento. Mi ha convinto Gattuso? Certo, mi ha convinto lui, sono felice di essere in una grande squadra e voglio ringraziare il mister per l’opportunità. Centrocampo a 2 o a 3? E’ uguale, io darò tutta la mia disponibilità per la squadra. Obiettivi del Napoli? Lotteremo per il primo posto, ovviamente noi combatteremo per stare in alto, partita dopo partita cercheremo di fare il meglio, ma non è il momento di parlare di scudetto. Ho voglia di giocare, non gioco da tanti mesi, voglio essere in campo e ce la sto mettendo tutta per giocare titolare. Atalanta? E’ una squadra che gioca molto bene ed è molto veloce, una squadra temibile. Conte? Con il mister ho un ottimo rapporto, Morata mi ha aiutato molto quando sono venuto in Italia”.