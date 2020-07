Barcellona-Napoli, il segretario dello Sport in Catalogna: “Città e Camp Nou sicuri, non c’è alcuna ragione per non giocarla qui”

Barcellona-Napoli in Catalogna? Al momento sì. Il programma redatto dall’Uefa – come racconta Il Mattino nell’edizione odierna – prevede che la sfida dell’8 agosto si svolgerà regolarmente al Camp Nou: “Al momento il programma del Napoli resta inalterato. Partenza venerdì 7 in mattinata e notte in hotel a Barcellona, ripartenza prevista dopo la partita: direzione Napoli in caso di eliminazione, o Lisbona in caso di passaggio ai quarti di finale (si giocherebbe il 14 agosto contro la vincente di Bayern-Chelsea).

Sulla questione è intervenuto poi anche il segretario generale per lo Sport in Catalogna Gerard Figueras, che rassicura i partenopei: “In queste ore non c’è stata alcuna comunicazione di impedimento per la partita a Barcellona l’8 agosto. Il Camp Nou è sicuro, così com’è sicura anche la città.

In nessuno dei protocolli adottati c’è un impedimento per la partita in tutta sicurezza. Per questo, se la Uefa sceglierà di cambiare la sede, sarà lei a comunicarlo. Da Barcellona l’unica cosa che possiamo dire è la stessa che diciamo da 15 giorni: non c’è nessuna ragione per non giocarla qui”.