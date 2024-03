Barcellona-Napoli, le probabili formazioni: Calzona cambia in difesa

Il Napoli domani sera si gioca l’accesso ai quarti di finale al Montjuic contro il Barcellona, un obiettivo che vale tanto. A livello economico il successo porta 15 milioni di euro soltanto d’introiti Uefa, poi tanto altro tra sponsorizzazioni e altre risorse non collegate, in più c’è la speranza di qualificarsi al Mondiale per Club. Se il Napoli dovesse passare il turno con una vittoria anche ai supplementari, servirà soltanto un successo tra andata e ritorno ai quarti di finale. In caso di qualificazione raggiunta ai calci di rigore, il Napoli, invece, dovrà andare in semifinale per staccare il pass per gli States, il torneo in programma nell’estate del 2025 che vale 100 milioni di euro d’introiti.

Calzona farà dei cambi nella linea difensiva, rientreranno Rrahmani e Olivera al posto di Ostigard e Mario Rui. Zielinski non è in lista Champions, in mezzo al campo al suo posto ci sarà Traorè con Anguissa e Lobotka. Il tridente sarà sempre lo stesso, con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia a trascinare gli azzurri. Il Barcellona ha diverse assenze: Balde, Gavi, Pedri, De Jong. In porta ci sarà Ter Stegen, la linea difensiva sarà composta da Koundè, Cubarsi, Inigo Martinez e Cancelo, Christensen farà il play con Gundogan e Fermin Lopez, il tridente d’attacco sarà composto da Lamine Yamal, Lewandowski e Joao Felix.

Ecco le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundè, Cubarsi, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Dal nostro inviato a Barcellona Ciro Troise