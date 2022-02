Barcellona-Napoli 1-1: bene Fabian e Koulibaly, le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli porta a casa un pareggio al Camp Nou, va in vantaggio, subisce il pareggio su rigore visto dal Var. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6: Va un po’ in difficoltà nella costruzione dal basso ma riesce a cavarsela. È attento sul tiro di Nico Gonzalez coprendo bene il primo palo. Resta immobile in occasione del rigore di Ferran Torres. Nella ripresa, quando è chiamato in causa, si fa trovare pronto

DI LORENZO 6,5: Qualche errore nella costruzione del proprio gioco sulla propria catena ma complessivamente una prestazione attenta, provvidenziale la diagonale. Nella ripresa compie tanti interventi fondamentali anche dentro l’area di rigore del Napoli.

RRAHMANI 6,5: Rischia su un contrasto perso con Nico Gonzalez nell’azione dell’occasione da gol fallita da Ferran Torres. Tiene bene la linea, lavora con intelligenza in coppia con Koulibaly. Provvidenziale al 71′ il salvataggio su Ferram Torres

KOULIBALY 7: È il solito baluardo, sporca tantissime palle pericolose, in costruzione soffre anche lui il pressing degli avversari, però, il suo contributo in copertura è strepitoso.

JUAN JESUS 6,5: Su Adama Traorè fa un buon lavoro, peccato per l’episodio del rigore che sporca una prova di grande attenzione.

FABIAN RUIZ 7: Primo tempo strepitoso, dominante, il più lucido nella gestione del pallone, bravo anche a governare le uscite palla al piede dalle retrovie. Nella ripresa c’è da soffrire e aiuta la squadra a farlo, andando anche oltre i crampi. Provvidenziale al 93′ il contrasto aereo con Gavi che gli costa l’uscita dal campo.

ANGUISSA 6,5: Qualche pallone perso di troppo, alterna anche buone intuizioni, nel primo tempo riesce a recuperare qualche pallone, nella ripresa si soffre, poi esce per infortunio. Una tegola da verificare per Cagliari. (Dall’84’ Malcuit 6: Entra con lo spirito giusto, combatte su tutti i palloni, ci mette energia)

ELMAS 6: Inventa l’azione che porta al gol di Zielinski e anche altre situazioni sulla catena laterale di destra. Nella ripresa il Napoli fa fatica ad attraversare la metà campo e lui soffre nel dare il suo contributo. (Dall’84’ Mario Rui 6: Porta freschezza sulla fascia sinistra, serve a Mertens la palla dell’unica vera occasione del Napoli nella ripresa)

ZIELINSKI 6,5: Tunnel a Mingueza e palla ad Osimhen, poi il gol nel primo tempo, non è da tutti segnare al Camp Nou. Nella ripresa fa tanta fatica, poi subisce un colpo alla caviglia destra ed esce. (Dall’80’ Demme 6: Entra con lo spirito giusto, corre tanto, pressa, si sacrifica, quello che gli viene chiesto)

INSIGNE 5,5: Tanta sofferenza e sacrificio nei raddoppi in fase difensiva, gli è mancata un po’ di qualità. Inventa una buona palla per Osimhen sul secondo palo che viene anche atterrato, il Napoli era sullo 0-1. (Dal 72′ Ounas 5: Fa troppo poco, la sua capacità nell’uno contro uno poteva essere preziosa e, invece, produce poco)

OSIMHEN 5,5: Va troppe volte in fuorigioco, riesce ad allungare e scattare soltanto in poche occasioni, para Ter Stegen sul primo palo nel primo tempo e non trova i compagni da posizione molto defilata nella ripresa. (Dall’80’ Mertens 6: Una ventina di minuti di sofferenza, pressa, usa l’esperienza nella contesa dei palloni, peccato per l’occasione non capitalizzata nel finale, tenta anche l’attacco alla profondità su lancio di Koulibaly, manca uno splendido stop per pochissimo)

SPALLETTI 6,5: Un bel primo tempo del Napoli che unisce fase difensiva, a tratti discreto palleggio e capacità di risalire il campo. Si rischia ma si creano delle situazioni interessanti e si chiude il primo tempo in vantaggio, nella ripresa il Napoli fa troppa fatica a ripartire, arriva nella metà campo avversaria con pericolosità soltanto quattro-cinque volte. L’episodio del rigore ha inciso spostando l’inerzia ma si può fare di più in certi momenti, è sicuramente apprezzabile lo spirito di sacrificio nel tenere il risultato anche in dieci uomini.

Dal nostro inviato a Barcellona Ciro Troise