Barcellona-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Osimhen per Spalletti

Il Napoli, dopo il pareggio contro l’Inter, si gioca l’accesso agli ottavi di finale di Europa League in una sfida di grandissimo livello contro il Barcellona. “Una partita da Champions”, l’ha definita Xavi nella conferenza stampa della vigilia.

Al Camp Nou ci sarà il primo esodo ai tempi della pandemia, con cinquemila tifosi del Napoli nel settore ospiti di uno stadio gremito all’85% ma anche altri sostenitori azzurri sparsi nelle tribune. Si tratta dei napoletani che vivono a Barcellona, in altre zone della Spagna o provenienti da più luoghi d’Europa.

Il Barcellona deve fronteggiare le storiche assenze di Umtiti, Sergi Roberto e Ansu Fati, oltre a queste defezioni bisogna aggiungere la situazione del difensore centrale Araujo che non si è allenato negli ultimi giorni. In porta ci sarà Ter Stegen, la linea difensiva sarà composta da Dest a destra (Dani Alves non è in lista Uefa) e Jordi Alba a sinistra, con Eric Garcia al fianco di Piquè in difesa. Xavi non dovrebbe rischiare Araujo in vista della gara di domenica in trasferta a Valencia.

A centrocampo potrebbe tirare il fiato Busquets con una mediana di qualità formata da De Jong nel ruolo di play con Pedri e Gavi al suo fianco. Aubameyang potrebbe fare il suo esordio da titolare al centro dell’attacco con Adama Traorè e Ferran Torres a giocare da esterni d’attacco, in un tridente completamente nuovo, ricostruito a gennaio con il mercato.

Spalletti con il dubbio Osimhen, si valuta anche una chance per Ghoulam

La vigilia del Napoli è stata caratterizzata dai dubbi riguardo alla presenza di Victor Osimhen che stamane non si è allenato in gruppo, è stato a riposo per un sovraccarico al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno verificate domani, se i problemi saranno smaltiti toccherà a lui guidare l’attacco del Napoli contro il Barcellona che gioca con la linea alta e ha delle difficoltà nell’equilibrio difensivo.

In porta dovrebbe esserci Meret che in Europa League, quando è stato a disposizione di Spalletti, ha sempre giocato. Di Lorenzo agirà come sempre sulla fascia destra, Rrahmani e Koulibaly formeranno la coppia di difesa, a sinistra potrebbe esserci una chance per Ghoulam, più adatto sotto il profilo fisico a reggere il confronto con Adama Traorè rispetto a Mario Rui.

Lobotka è infortunato, potrebbe tornare per il big-match contro il Milan del 6 marzo. A centrocampo agiranno Fabian Ruiz e Anguissa, nella parte destra dell’attacco Politano e Lozano sono assenti, Ounas non può avere i novanta minuti nelle gambe e allora dovrebbe toccare ancora ad Elmas.

Zielinski agirà a ridosso della punta, Insigne a sinistra e Osimhen, se sarà in buone condizioni, gestirà l’attacco. Se non dovesse farcela, è pronto Mertens.

Ecco le probabili formazioni:

BARCELLONA: Ter Stegen; Dest, Piquè, Eric Garcia, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Gavi; Adama Traorè, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Anguissa; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Malcuit, Demme, Ounas, Mertens, Petagna. All. Spalletti

Dal nostro inviato Ciro Troise