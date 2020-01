Baronio dopo la sconfitta con la Juventus: “Lavoriamo bene in settimana ma in partita manca qualcosa, credo alla salvezza!”

Roberto Baronio, tecnico del Napoli Primavera, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara di Napoli-Juventus (0-1).

“Abbiamo perso contro una buonissima squadra. Dispiace perchè i ragazzi stanno giocando bene e stanno facendo tutto quello che possono fare. Siamo ultimi e probabilmente bisogna fare ancora di più per tornare a vincere. Mi rapporto con Grava, che vede tutti gli allenamenti e sa come è la situazione. Per me è un amico. Sanno come lavoro ma loro guardano anche i risultati ed alla fine vediamo in prima squadra un signor allenatore come Ancelotti ha avuto problemi: ne posso avere anche io. Ho voluto cambiare in difesa ma bisognava dare una scossa dal punto di vista dell’atteggiamento. I ragazzi sono applicati e si allenano bene durante la settimana: sono inattaccabili. Devono migliorare sotto alcuni aspetti nella prestazione in campo, serve del cinismo. Le annate iniziano storte e diventano difficili da raddrizzare.

Non lotteremo per i playoff, sappiamo il nostro livello e sappiamo il nostro obiettivo. Ho tanto tempo per pensare a come aiutare la squadra, cerco di fare il possibile durante la settimana. Amo il lavoro che faccio e finchè sono qua lo farò. Ho tanti giocatori in attacco che devono acquisire fiducia in loro stessi. E’ giusto che i ragazzi dell’Under 17 facciano il loro campionato.

Andremo a Pescara con una mentalità diversa, loro mi dimostrano tanto e darò tutto per loro. Meritiamo la salvezza.”