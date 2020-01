Baronio: “Grazie a tutti per la bella esperienza, mi avete fatto sentire a casa!”

Da ieri pomeriggio Roberto Baronio non è più l’allenatore della Primavera del Napoli. I risultati deludenti raggiunti in questa prima parte di stagione hanno spinto la società azzurra a procedere con il suo esonero per affidare la squadra ad Angelini, che a breve sarà ufficialmente il nuovo tecnico.

L’ex centrocampista della Lazio, però, ci ha tenuto a scrivere su Instagram un emozionante messaggio di ringraziamento a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa esperienza: “Mi permetto, volevo ringraziare la Ssc Napoli per l’esperienza vissuta, che mi ha permesso di conoscere una città bella e affascinante, di lavorare con persone competenti, che man mano passava il tempo, si toglievano il loro abito professionale per mettersi quello un po’ più casual, quello dell’AMICO, a partire dal mio direttore/amico Gianluca, lo staff Medico, lo staff tecnico, team manager, fino a Carlo uomo vero, e tutte le persone che mi hanno fatto sentire come se fossi a casa mia, agevolandomi nel lavoro quotidiano, persone vere, di un’educazione e cordialità rara, in campo e fuori…. ringrazio i miei ragazzi che mi hanno dato il possibile, e che dovranno continuare a fare meglio, spero di avergli lasciato qualcosa soprattutto a livello umano, perché in fondo in fondo, sotto quella maglia che indossano sono ragazzi che diventeranno uomini inseguendo un loro sogno, ringrazio i loro genitori, sempre composti e rispettosi, faccio i complimenti a loro per l’educazione che mi hanno fatto veder i loro/miei ragazzi, vi abbraccio e vi porterò sempre con me…. 💙 #napoli #squadra #team #forever #life”.